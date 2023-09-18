Число гостей мероприятия «Живописный парк» в Подмосковье превысило 17 тысяч человек

Свыше семнадцати тысяч человек посетили мероприятие «Живописный парк», которое прошло в восьми десятках подмосковных парков. Об этом рассказали в Минкультуры и туризма региона.

В рамках мероприятия в парках провели различные мастер-классы. К примеру, все желающие могли научиться создавать картины из высушенных цветов и листьев, плести изделия из соломы.

Также на территориях парков работали тематические площадки — миниатюрные сады и арт-инсталляции, фотозоны и ярмарки ремесленников, гончарные мастерские и площадки, где выступали артисты и музыканты.

Помимо этого, провели ряд экологических акций и конкурсов, организовали выставки фотографий, лекции о мировой художественной культуре.