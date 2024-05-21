Детско-юношеские хоккейные соревнования «Кубок Юнисон» прошли в Красногорске

Масштабные детско-юношеские хоккейные соревнования «Кубок Юнисон» проходили на арене «Хоккейный город Красногорск» в период с 18 по 19 мая. Участие принимали восемь команд (2014 года рождения). Спортсмены прибыли в Красногорск из разных городов России и из столицы Белоруссии.

На арене прошла праздничная церемония открытия соревнований, в которой принимали участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, первый вице-президент Федерации Хоккея России, главный тренер сборной России и ХК СКА Роман Ротенберг, президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко.

«Надеюсь, что эта ледовая площадка позволит проявить свои лучшие качества, которые прививают вам тренеры, родители. Хочу пожелать всем удачи, победы. Хочу поблагодарить человека, который построил этот замечательный комплекс — Евгения Степанова. Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру, нашему «Газпрому», потому что дети занимаются здесь бесплатно. И также слова благодарности вдохновителю всего этого турнира – Роману Ротенбергу», – сказал Андрей Воробьев.

На соревнования прибыли команды из разных городов России. Столицу представляли сразу две команды: «Динамо» и «Красная машина Юниор». Также спортсмены приехали из Казани («Ак Барс»), Санкт-Петербурга («Армия СКА» и «СКА-Стрельна»), Тольятти («Лада»), Магнитогорска («Металлург»). Конкурентами российских команд стали достойные соперники из Белоруссии — Школа Руслана Салея (Минск). По итогу двухдневных соревнований в решающем матче встретились команды АК Барс и Юниор.

Победителем соревнований стала команда «Ак Барс», которая завоевала кубок Юнисон. Вторым призером стала «Красная Машина Юниор». Бронзовые награды получила команда «СКА-Стрельна». Лучшим игрокам по номинациям вручили памятные призы.

Арена «Хоккейный город Красногорск» была введена в эксплуатацию три года назад. Для спортсменов и любителей активного образа жизни были созданы все необходимые условия: открыты три современные ледовые арены, функционируют школы хоккея и фигурного катания, оборудован необходимой техникой медкабинет, расположены удобные раздевалки и большие спортивные залы. В настоящее время на арене тренируется 670 спортсменов.