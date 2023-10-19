Древние артефакты обнаружили археологи в Серпухове

В подмосковном Серпухове в рамках Окской археологической экспедиции Центра палеоэтнологических исследований были обнаружены древние артефакты — периода 10-11 веков. Об этом сообщает РИАМО.

Как рассказал старший научный сотрудник центра Иван Горячев, находки были обнаружены в районе деревни Зиброво. Среди них — посуда, фрагменты украшений и аксессуаров, а также нож.

«Пять стеклянных бусин, фрагмент браслета, застежки одежды, нож и множество фрагментов керамической посуды. Нас поразила сохранность металла», - сообщил он.

Фото: [ Александр Степушкин ]

Исследования начались со Спас-Тешиловского городища. Затем специалисты приступили к полевым работам. После этого начался период раскопок. Они стартовали с шурфов на территории Зиброво, Мещериново, деревни Зайцево и Тешиловского городища.

«В следующем году мы планируем копать центр данного участка, сделать раскоп большим, проводить это в мае без навеса, чтобы можно было сделать большую площадь и попытаться найти жилые постройки», - отметил Горячев.

Все находки, обнаруженные в ходе раскопок, будут переданы в Серпуховский историко-художественный музей.