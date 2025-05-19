Дубна готовится к ярким выступлениям на фестивале «Город танцует в парках»

Коллектив современного танца «Новое поколение», представляющий Дубну, участвует в областном проекте с самого начала его существования. В этот раз они выступят в новом составе и готовят сюрприз для жюри благодаря тщательно продуманной «изюминке».

«Наша новая работа под названием «И мне тоже» исследует универсальное желание обладать тем, что есть у других. Для воплощения этой идеи мы тесно сотрудничали с московским дизайнером, имеющим опыт работы с хореографическими коллективами. Зрители смогут увидеть эти специально разработанные костюмы уже на фестивале», — поделился руководитель коллектива Давид Лапачи.

«Город танцует в парках» — это масштабный фестиваль современного танца, который проходит в Московской области. Его художественным руководителем является известный артист Егор Дружинин. Третий сезон проекта набирает обороты: Дубну будут представлять десять коллективов, прошедших строгий конкурсный отбор. Лучшая команда получит право выступить на заключительном гала-концерте, который запланирован на сентябрь.

«В прошлом году я наблюдала за выступлением нашей старшей группы на этом фестивале и сама мечтала оказаться на этой сцене. Теперь ответственность за выступление лежит на нашей команде: мы усердно репетируем и надеемся на высокую оценку Егора Дружинина», — призналась солистка коллектива «Новое поколение» Анастасия Михеева.

Выступления в Дубне в рамках фестиваля «Город танцует в парках» состоятся 24 мая в 20:00 на Молодежной поляне.