Экологический велосипедный заезд пройдет в Можайске
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Экологический велосипедный заезд«ЧистоВело» состоится в ближайшие выходные в подмосковном Можайске. Он является частью масштабного проекта Gran Fondo, передает Минспорта региона.
Трасса будет пролегать по территории Бородино, где находится множество памятников героям Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны.
Для участия в заезде нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Участники смогут проехать по любой из четырех дистанций на выбор протяженностью от десяти до шестидесяти километров. На их протяжении будут расположены точки пополнения воды.
В рамках велозаезда будет открыта мастерская «Зеленый фургон» по переработке отходов. Кроме того, будут проведены различные мероприятия на тему экологии.
Возрастное ограничение 18+. Десятикилометровую дистанцию могут проехать дети в возрасте от 8 лет в сопровождении взрослого