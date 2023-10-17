Экологический велосипедный заезд пройдет в Можайске

Экологический велосипедный заезд«ЧистоВело» состоится в ближайшие выходные в подмосковном Можайске. Он является частью масштабного проекта Gran Fondo, передает Минспорта региона.

Трасса будет пролегать по территории Бородино, где находится множество памятников героям Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны.

Для участия в заезде нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Участники смогут проехать по любой из четырех дистанций на выбор протяженностью от десяти до шестидесяти километров. На их протяжении будут расположены точки пополнения воды.

В рамках велозаезда будет открыта мастерская «Зеленый фургон» по переработке отходов. Кроме того, будут проведены различные мероприятия на тему экологии.

Возрастное ограничение 18+. Десятикилометровую дистанцию могут проехать дети в возрасте от 8 лет в сопровождении взрослого