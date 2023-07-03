Экспедиция по Подмосковью победила по итогам второй волны отбора проекта «Открываем Россию заново»

Экспедиция по Подмосковью победила по итогам второй волны отбора межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново».

В области будет реализована экспедиция «Межуниверситетская экспедиция по объектам Аэрокосмической инфраструктуры «Навстречу звездам», приуроченная к 100-летию со дня рождения конструктора ракетно-космической техники В. Ф. Уткина».

Подмосковный проект охватит сразу четыре региона – Архангельскую, Астраханскую, Московскую и Ярославскую области. В его рамках будет разработан уникальный маршрут и создан путеводитель с навигацией по тематическим музеям и другим объектам. Также планируется выпустить серию видеороликов и документальный фильм.

Во второй волне поступило более 80 заявок от 29 вузов и 26 организаций, фондов, ассоциаций, госучреждений, институтов развития. Победителями были признаны десять университетов и восемь организаций.

Подать заявку на понравившуюся экспедицию можно на сайте проекта студентам, магистрантам и аспирантам любого вуза страны. Возраст участников – от 18 до 35 лет.