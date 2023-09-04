Электростальская спортсменка в Сербии выиграла турнир по боксу

В Сербии состоялся международный турнир «Золотая перчатка Воеводины» среди юниоров и юниорок 17-18 лет. Спортсменка из Электростали Дарья Панова выиграла все бои в весовой категории до 70 кг и тем самым внесла большую лепту в общекомандную победу российской сборной.

Успех по праву разделяет личный тренер Валерий Панин и руководство областной спортшколы олимпийского резерва по главе с Сергеем Введенским. На счету Дарьи это уже не первая значительная победа. Ранее она побеждала на первенствах России, Европы, Играх стран СНГ, поэтому в Сербии по праву считалась одним из главных фаворитов на главный приз.

«Даша — очень упорная девушка. Она буквально живет боксом. Мы очень рассчитываем на нее во взрослом боксе, стараемся обеспечивать ее поддержку всем необходимым, в первую очередь это касается организацией сборов и поездок на соревнования», — отмечает президент Электростальской федерации бокса Сергей Косицкий.

Спортсменку поздравила с победой и пожелала новых побед на ринге глава городского округа Инна Волкова.

Добавим, что турнир собрал молодых мастеров кожаной перчатки из России, Сербии, Индии, Израиля, Австрии, Венгрии, Македонии, Польши, Хорватии и Румынии. Кроме Дарьи Пановой победы добился еще один представитель Подмосковья — Георгий Гомуляк из Балашихи (весовая категория до 57 кг).