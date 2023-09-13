Электростальские юные спортсмены завоевали медали на областных соревнованиях

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта г. о. Электросталь с блеском выступили на соревнованиях по плаванию RUZA-CUP IV этап «Рузский спринт».

Несмотря на высокую конкуренцию — а сразиться за медали приехали 720 спортсменов из 100 спортшкол и клубов Подмосковья, столицы, Мурманска, Ряжска, Обнинска и Рязани, спортсменки Электростали добились достойных результатов.

Три золотые медали на разных дистанциях завоевала Мария Агалакова. Она стала лучшей в заплыве на 50 метров вольным стилем, на 50 метров на спине, а на дистанции 100 метров на спине юная спортсменка выполнила норматив «кандидата в мастера спорта» (КМС).

«Серебро» взяла Арина Михайлина на дистанции 50 метров в стиле «баттерфляй». На третью ступень пьедестала почета поднялась бронзовый призер — Алена Максим, показавшая хорошие результаты на дистанции 50 метров на спине.

Юных спортсменок и их наставника Светлану Капшукову поздравили с отличными результатами и пожелали им дальнейших успехов.