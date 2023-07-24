Фестиваль фейерверков «Большая Волга» состоялся в подмосковной Дубне

Комсомольская набережная в Дубне стала местом проведения Российского фестиваля фейерверков «Большая Волга». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что традиционный фестиваль открыл музыкальный проект «Дубна. Волга. Classic» и выступление Дубенского симфонического оркестра с произведением «Кармен-сюита» (Ж. Бизе - Р. Щедрин) под управлением лауреата международных конкурсов Сергея Поспелова.

Дебютанты фестиваля – команда из Таганрога – в своем выступлении сделала акцент на парковый фейерверк, построенный на одиночных снарядах. Во время их выступления в небо взлетели более тысячи залпов.

Также стало известно, что команда из Реутова в очередной раз удивила жителей и гостей наукограда и парковым фейерверком, и высотным, заготовив для этого более двух тысяч залпов. А завершали программу фестиваля команда из Сергиева Посада.

«С обоих берегов Волги, с моста, а также с лодок и катеров за грандиозным огненным шоу с восторгом наблюдали тысячи людей – дубненцев и гостей наукограда. Обладателем гран-при и приза зрительских симпатий стала команда «Салюты лучших коллекций» из Реутова», - отметили в пресс-службе.

Накануне губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартовал шахматный турнир на кубок международного гроссмейстера Сергея Карякина.