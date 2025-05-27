Фестиваль «Город танцует в парках» собрал более 5000 зрителей в Дубне

В Дубне с большим успехом прошел фестиваль «Город танцует в парках», собравший более 5000 участников и зрителей.

Более сотни танцоров из различных коллективов города сменяли друг друга на специально организованной летней сцене, расположенной в живописной парковой зоне набережной имени Менделеева. Восторженные зрители оценили яркое танцевальное шоу.

«Это просто что-то космическое. У меня сегодня выступает сестра. Я очень рад, что она занимается именно этим видом спорта. Танцы — максимально зрелищный вид спорта, я сам занимался 12 лет. И такие мероприятия очень полезны для молодых танцоров», — говорит житель Дубны Даниил Дороженко.

Дубна продемонстрировала высокий уровень мастерства, отличный вкус, безупречный стиль и стремление делиться позитивной энергией, что было высоко оценено профессионалами, входящими в состав жюри.

«По сравнению с другими городами впечатление очень приятное. Для нас показатель, когда нам трудно выбрать участников. Это значит, что они находятся примерно на одном уровне танцевальной подготовки. В Дубне произошло именно это», — отметили члены жюри фестиваля «Город танцует в парках» Егор Дружинин и Алексей Карпенко.

Особое внимание жюри уделило команде «Школа брейкинга «True Family», впервые принявшей участие в фестивале. Их выступление произвело настоящий фурор на публику благодаря энергии и сложным элементам, выполняемым с поразительной легкостью.

«Наш фестиваль существует уже три года. Мы сами не ожидали, что дадим такой толчок, вдохновим!», — говорит директор «Московской областной дирекции по развитию парков» Ксения Васильева.

Победителями дубнинского этапа стали хореографы из коллектива «Выкрутасы» (средняя возрастная группа). Их ждет место на гала-концерте, который в этом году обещает быть еще более масштабным, чем в предыдущие сезоны. Это связано с тем, что фестиваль современного танца «Город танцует в парках» расширил свою географию, включив в программу мероприятия и другие регионы.

«Эмоции не отпускают. Это уже третья попытка. Два года подряд выступала старшая группа. Выступали неплохо, получали классную обратную связь и работали дальше. В этот раз отбор прошли две команды, еще средняя наша группа. И вот — такая неожиданность — заняли первое место. Мы, конечно, очень хотели», — признается руководитель хореографического коллектива «Выкрутасы» Елена Учкина.

Завершением вечера стала фееричная программа профессиональной танцевальной команды «Кед», на сцену которой под бурные аплодисменты публики вышли Герман Рамазанов, Виталий Савченко и Галя Горбунова.