Недавние гонения российской общественности на эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова вынудили певца сильно поиздержаться на фоне череды отмены его выступлений в РФ. Как итог - появившаяся информация, что артист покинул Россию и выехал за рубеж.

Как передает «ВЧК-ОГПУ», в субботу, 6 января, Киркорова заметили в ресторане Berezka в Дубае в Объединенных Арабских эмиратах.

В качестве подтверждения опубликовано соответствующее видео, на котором высокий человек со светлыми волосами явно похожий на Филиппа Киркорова в сопровождении многочисленного окружения поклонников заходит в двери кафе.

Накануне в СМИ появилась информация, что Киркоров на фоне отмены всех его выступлений в России намерен дать несколько концертов в Дубае. В Chalet Berezka исполнитель споет вместе с российским шансонье Михаилом Шуфутинским.

Ранее стало известно, что после голой вечеринки Анастасии Ивлеевой в одном из клубов Москвы Киркоров из-за отмены его концертов по всей России потерял порядка 50 млн рублей.