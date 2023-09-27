Финальный матч летнего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет в Чехове

Финальный матч летнего сезона проекта «Выходи во двор» состоится в Чехове в эти выходные, сообщили в Минспорта Подмосковья. Игру проведут на обновленном поле стадиона «Гидросталь».

Матч приурочен к празднованию Дня воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В рамках мероприятия состоятся мастер-классы для юных спортсменов.

Стадион отремонтировали в этом году. На территории объекта оборудовали освещение, обустроили площадки для игры в волейбол и баскетбол, создали беговые дорожки. Обновленные трибуны рассчитаны на 1,2 тысячи мест.