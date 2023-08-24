Гала-концерт конкурса-фестиваля «И звезды становятся ближе...» пройдет в Подмосковье

Главное командование Воздушно-космических сил Минобороны РФ и Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил Минобороны РФ проводят гала-концерт конкурса-фестиваля творчества военнослужащих Воздушно-космических сил, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «И звезды становятся ближе...».

В этом году конкурс посвящен 110-летию со дня рождения трижды героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина.

В качестве почетных гостей приглашены видные представители армии, культуры и общественные деятели.

Торжественная часть и награждение победителей конкурса пройдут 30 сентября в муниципальном учреждении культуры и искусства «Дом офицеров» в подмосковном Краснознаменске.