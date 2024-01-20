Гала-шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха привело в восторг жителей подмосковного Королева

«Мы с трудом протолкнулись в первый ряд около трибуны. Сам великий Ягудин был от нас на расстоянии вытянутой руки. Шоу — потрясающее! Мне кажется, что такие мероприятия являются ориентиром для нашей молодежи заниматься спортом и творить такую красоту на ледовой сцене», — поделилась жительница муниципалитета Анна Зубкова.