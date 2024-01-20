Гала-шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха привело в восторг жителей подмосковного Королева
Фото: [Роман Савельев]
На спортивном стадионе «Вымпел» в подмосковном Королеве состоялось ледовое представление, подготовленное знаменитым хореографом и фигуристом Ильей Авербухом.
«Мы уже не первый раз отмечаем домашнюю атмосферу и любовь публики в Королеве. Бесплатное ледовое представление прошло в рамках проектов „Зима в Подмосковье“ и „Здоровое будущее“. Свое мастерство на льду показали любимые всей страной спортсмены — Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие», — рассказал Илья Авербух.
Громкими овациями зрители встретили двухкратного чемпиона Европы, четырехкратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина знаменитых фигуристов Максима Шабалина, Албену Денкову и Максима Ставиского.
«Мы с трудом протолкнулись в первый ряд около трибуны. Сам великий Ягудин был от нас на расстоянии вытянутой руки. Шоу — потрясающее! Мне кажется, что такие мероприятия являются ориентиром для нашей молодежи заниматься спортом и творить такую красоту на ледовой сцене», — поделилась жительница муниципалитета Анна Зубкова.