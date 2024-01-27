Галкину* не удалось провести концерт на Бали из-за запрета на въезд на остров
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Максиму Галкину* запретили въезд на индонезийский остров Бали, где у него должен был пройти концерт. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что артист планировал выступить в IC Center Bali с программой «Прекрасное недалеко».
Добавляется, что причиной для недопуска пограничниками на территорию острова могли послужить различные политические высказывания Галкина* на концертах.
*признан иноагентом