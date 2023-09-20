Ирина Безрукова рассказала о новом загородном доме в Подмосковье

Актриса Ирина Безрукова рассказала «Экспресс-газете» об обустройстве недавно приобретенного загородного коттеджа в Подмосковье. Это одноэтажный модульный дом, к которому прилегает большой участок с полевыми цветами.

«Моя мамочка очень любила цветы, и я люблю, и у меня будет много цветов», - поделилась планами актриса.

Также Безрукова планирует собирать грибы в близлежащем лесу и гулять босиком по траве с чашкой травяного чая. Посуда для чая уже куплена. Как отмечает издание, это комплект белых чашек на двоих.

Купить дом Безрукова решила по примеру своей подруги, у которой есть дача. Летом актриса часто гостит у нее, а теперь сможет проводить время за городом в собственном коттедже.