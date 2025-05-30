Юная спортсменка из Балашихи победила на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по плаванию

В рамках состязаний спортсменка стала победительницей в преодолении дистанции 25 метров и заняла 1 место. На этом ее достижения не закончились - девочка заняла второе место в плавании кролем.



Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады включала в себя не только плавание, но и роллер спорт. Ее участниками стали более 450 человек, среди которых около 300 спортсменов имеют ментальные особенности. Участниками стали спортсмены со всей России.



Принять участие в соревнованиях по плаванию и ролер спорту смогли атлеты от 8 лет. По итогам состязаний их участники получили медали, памятные подарки, дипломы и сувениры.