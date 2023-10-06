Юнармнйцы из Электростали завоевали серебро в патриотической игре «Наследники Победы»

Молодежь из Электростали участвовала в Х открытой военно-патриотической игре «Наследники Победы» юнармейских и военно-патриотических отрядов, на Кубок Кавалера ордена Мужества Дмитрия Игоревича Зернова, которая прошла в Подольске.

На состязания поехали ребята из команд «Сталь» школы № 22, «Ратник» из 21-й гимназии и «Кадеты, вперед!» из СОШ № 18. По итогам всех соревнований ребята из команды «Сталь» получили серебряную медаль, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Поздравляем ребят, их руководителя Елену Буренкову, а также начальника штаба местного отделения Юнармии городского округа Константина Петрова с заслуженным вторым местом!» - говорится в сообщении.

Молодежь готовили к соревнованиям специалисты Электростальского городского Центра патриотического воспитания.

Всего в игре «Наследники Победы» участвовали 116 команд из столицы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тверской области и Луганской Народной Республики.