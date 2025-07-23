Юные футболистки «Зоркого» принесли Красногорску победу на «Кожаном мяче»

В финальной стадии всероссийского турнира «Кожаный мяч — Лига юных футболистов», который проходил в городе Волжском Волгоградской области, команды из 24 регионов боролись за призовые места.

Команду «Зоркий», представляющую городской округ Красногорск, ждала непростая борьба, но юные спортсменки продемонстрировали выдающийся уровень мастерства и завоевали золотые медали.

Команда «Зоркий» из Красногорска уверенно прошла групповой этап, заняв первое место. В захватывающем финале им противостояли футболистки «Надежды» из Краснодарского края. Игра выдалась напряженной, но благодаря воле и сплоченности красногорские девушки смогли переломить ход встречи во втором тайме, забив решающий гол. Победа досталась «Зоркому» со счетом 1:0.