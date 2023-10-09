Каратисты из Электростали взяли золото на Первенстве Московской области

Каратисты из городского округа Электросталь стали призерами Первенства Московской области и Кубка Московской областной Федерации каратэ. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

Так, 14-20-летние юноши и девушки представили школу олимпийского резерва. Всего от Электростали выступили 12 спортсменов, в то время как в соревнованиях участвовали более 500 спортсменов.

Первую ступень пьедестала на Первенстве заняли три спортсменки из городского округа Электросталь: Юлия Царева, Софья Малахова и Дарья Ким. Девушки будут выступать на Первенстве России, которое пройдет в Южно-Сахалинске в декабре. Также трое спортсменов заняли вторые места, двое - третьи.

Представители администрации городского округа Электросталь поздравили каратистов и их наставников с заслуженными медалями, а также пожелали дальнейших спортивных достижений.