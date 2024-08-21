Кинокамеры прошлого века обнаружили в ходе сортировки мусора в Егорьевске
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Сотрудники комплекса по переработке отходов в Егорьевске в ходе сортировки мусора обнаружили кинокамеры прошлого века. Техника стала частью экспозиции музея «Культурный слой», рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, сортировщики нашли видеокамеру Sony, которая пользовалась популярностью несколько десятков лет назад, и киносъемочную камеру серии Альфа — ее начали производить еще в 1957 году.
Музей «Культурный слой» работает уже четыре года. За это время его посетили более двух тысяч человек. Центральным экспонатом здесь является 3D-макет комплекса по переработке отходов. Также в музее можно увидеть старинную домашнюю утварь, книги, иконы, фотоаппараты.