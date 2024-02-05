Кинокритик Шпагин определил подходящих актеров на роль Жириновского

Культура и спорт

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

По словам кинокритика Александра Шпагина, актер Сергей Безруков может запросто исполнить роль бывшего руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского в кинофильме о политическом деятеле. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что именно этот актер вполне может говорить голосом Жириновского.

По мнению эксперта, для данной роли подошел бы Валерий Баринов.

Он подчеркнул, что в жизни покойный депутат Госдумы был совершенно иным человеком, а когда к политику подходили с микрофоном, то он «включал Жирика и изображал маску».

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