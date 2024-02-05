Кинокритик Шпагин определил подходящих актеров на роль Жириновского

По словам кинокритика Александра Шпагина, актер Сергей Безруков может запросто исполнить роль бывшего руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского в кинофильме о политическом деятеле. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что именно этот актер вполне может говорить голосом Жириновского.

По мнению эксперта, для данной роли подошел бы Валерий Баринов.

Он подчеркнул, что в жизни покойный депутат Госдумы был совершенно иным человеком, а когда к политику подходили с микрофоном, то он «включал Жирика и изображал маску».