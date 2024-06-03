Коллектив «Иллюзия» стал победителем отборочного этапа фестиваля «Город танцует в парках» в Красногорске

Танцевальный коллектив «Иллюзия» стал победителем отборочного этапа фестиваля «Город танцует в парках», который прошел в Красногорске. Теперь ребята будут отстаивать честь округа на гала-концерте второго сезона.

Красногорская студия современного танца «Flash Dance» ярким выступлением открыла торжественную церемонию на главной сцене Городского парка. Члены жюри оценивали выступления танцевальных коллективов из трех городов региона — Красногорска, Мытищ и Химок.

В состав жюри вошел хореограф, заслуженный артист России, художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин и победитель 4 сезона проекта «Танцы» хореограф Виталий Уливанов. Победителями по итогам отборочного тура были признаны два коллектива. Красногорская хореографическая студия «Иллюзия» оставила незабываемые впечатления. Под руководством наставника Марковой Юлии Павловной коллектив показал красивый номер.

«Поздравляем наш коллектив и их руководителя с заслуженной победой! Желаем дальнейших творческих успехов, ярких номеров, эмоциональных выступлений и бурных аплодисментов!» — отметили в Администрации городского округа Красногорск.

Вторым победителем стал коллектив из Мытищ — школа современного танца «Акварель Dance».

Финалисты отборочных этапов из разных городов Московской области выступят на гала-концерте фестиваля, по завершению которого жюри назовут имя лучшего коллектива. Мероприятие пройдет 7 сентября. Наравне с подмосковными танцорами выступят участники известных хореографических шоу. Также запланированы тематические мастер-классы.