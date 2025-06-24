Коллектив «Росинка» из округа Луховицы удостоен Гран-при престижного международного конкурса в Минске

Танцевальный коллектив из округа Луховицы, представляющий Московскую область, стал ярким событием на 26-м международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Белорусские узоры».

Фестиваль проходил в столице Белоруссии и объединил юных артистов из разных регионов России, включая Подмосковье, Калининград, Воронеж, Волгоград, Чувашскую Республику и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Образцовый хореографический коллектив «Росинка» Центра развития творчества детей и юношества представил 8 номеров в рамках четырех номинаций и получил высшую оценку — лауреат первой степени во всех категориях. В общей конкурсной программе было представлено более ста выступлений.

«Танец «Сухопляс», исполненный старшей группой девочек, был отмечен специальным дипломом за актуальную патриотическую тематику, глубокое содержание и эмоциональную подачу. А номер «Поиграем в плетень», подготовленный средним составом, стал украшением гала-концерта, представляя наш регион. Руководители коллектива Светлана Корева и Наталья Воронкова удостоены специального диплома за выдающиеся педагогические достижения», — сообщила директор Центра развития творчества детей и юношества муниципального округа Луховицы Татьяна Тоистева.

«Росинка», завоевавшая абсолютное первенство, была признана лучшей и получила заслуженную главную награду — Гран-при с присвоением почетного звания.