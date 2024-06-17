Команда из Воскресенска обогнала всех участников из 47 округов Подмосковья на «Гонке героев»

Экстремальный забег «Наследники Победы» с крутыми подъемами, преградами и рвами стал настоящим испытанием для 1500 бегунов. Среди них до финиша ловчее и быстрее всех добралась команда из Воскресенска. Она уже не первый раз показывает впечатляющие результаты на «Гонке героев».

В этом году полигон «Алабино» на празднике спорта собрал 1500 участников из 47 округов Московской области. Воскресенск представили сразу две команды, одна из которых стала победителем сложного забега. Им удалось не только преодолеть 8-километровую полосу препятствий, минуя рвы, спуски, водные переправы и тяжелые подъемы, но и покорить импровизированную семиметровую горку «Эверест» с канатами.

Спортивная подготовка, командная работа и сплоченность помогли воскресенцам финишировать первыми и выиграть.

«Поздравляю с победой воскресенскую команду, ставшую лучшей в Гонке героев «Наследники Победы»! – написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Второе место на «Гонке героев» занял Можайск, а тройку лидеров замкнул Волоколамск.

Отметим, участники из Воскресенска уже четыре раза выигрывали гонку за пять лет. Команда из округа всегда в центре внимания, составляет достойную конкуренцию и часто становится на пьедестал почета.