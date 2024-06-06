Красногорские хоккеисты завоевали бронзу на чемпионате студенческой хоккейной лиги Москвы и области

Команда Президентской академии РАНХиГС из Красногорска стала участником открытого ЧМ студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области, где поборолась за третье место Большого Кубка. Красногорские ребята победили представителей учреждения РГСУ из столицы.

Молодые спортсмены РАНХиГС заняли третье место Большого Кубка, победив команду из РГСУ Москвы со счетом 5:2. Окружная команда в прошлом сезоне достойно выступила, но тогда ей не удалось попасть в топ-3 участников из восьми. В этом сезоне конкуренция на чемпионате была значительно выше — 35 участников. Несмотря на это студентам РАНХиГС удалось забрать бронзовые медали и обыграть столичную команду.

Серебро в Малом Кубке взяла ХК «Армада» из городского округа Одинцово, которая является самой молодой в СХЛ Москвы и Подмосковья. Хоккеисты Губернского колледжа из округа Серпухов замкнули тройку призеров студенческого Чемпионата.

Напомним, открытый ЧМ студенческой хоккейной лиги столицы и области проводится в рамках проекта «Спорт — норма жизни» федерального уровня, входящего в нацпроект «Демография». Семь команд из разных округов, среди которых Чехов, Клин, Электросталь, Красногорск, Мытищи, Воскресенск и Балашиха, участвовали в розыгрыше Кубка области в этом году.