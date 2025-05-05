Красногорский танцевальный коллектив триумфально выступил на международном фестивале в Карелии

В городе Петрозаводске завершился XXV Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Сокровища Карелии», собравший на своей площадке талантливых артистов из разных регионов России.

Красногорский образцовый коллектив «Студия народного танца «Карнавал» стал ярким участником этого масштабного события. В предшествующий фестивалю период, осенью 2024 года, старшая группа студии получила ценный грант в размере 25 000 рублей, выигранный на конкурсе в Сочи. Этот успех послужил мощным стимулом для создания нового, оригинального репертуара.

Вдохновленные предстоящими выступлениями, все участники старшей группы приняли активное участие в подготовке новых танцевальных номеров. В частности, впечатляющую хореографию «Ковано колесо» представили 18 исполнителей, а изящный танец «Девицы-затейницы» исполнили 15 девочек.

После ряда успешных выступлений на местных площадках, студия отправилась в Карелию, где с большим волнением ждала оглашения результатов конкурса.

Выступление коллектива было отмечено высочайшей оценкой жюри: Образцовый коллектив завоевал престижный Гран-при в номинации «Народный танец» за завораживающие постановки «Ковано колесо» и «Поозерские замалевки». В номинации «Стилизованный народный танец» композиции «Казачий пляс» и «Девицы-затейницы» были удостоены звания лауреатов I степени.

Помимо этого, лауреатами I степени стали: дуэт Алексей Басов и Константин Пономарев, покорившие публику премьерой номера «Где один, там и другой», а также талантливая солистка Ульяна Каширина с изящным танцем «Роза-белороза» и Анастасия Торяник с выразительным танцем «В путь-дорожку».

Елена Казакова была признана лауреатом II степени за премьерный номер «Тарантасик», а Юлия Стрижова получила лауреатскую отметку III степени за танец «Махонька».

Особого признания удостоился Андрей Владимирович Сапронов, руководитель Образцового коллектива студии народного танца, получивший заслуженную награду в номинации «Лучший руководитель».

В рамках насыщенной программы фестиваля участники прошли ценный мастер-класс по белорусскому танцу, проведенный солистом Минской филармонии и уважаемым председателем жюри Максимом Георгиевичем Кашевичем.