Красногорцев и гостей округа приглашают на выставку «Шталаг XVIII D. 5000 шагов в бессмертие»

Экспозиции представлены на планшетах в формате видеофильмов. Особое внимание в трансляциях уделено главной теме выставки: концлагерю «Шталаг XVIII D», который находился в словенском Мариборе. Сейчас на том месте действует музей.

Истории поведают посетителям о страшном фашистском режиме, подвигах советских пленных, создании концлагерей и фактах массовых расправ над людьми. Указали и информацию о начальниках и персонале лагеря, о том, как место заключения реорганизовали в 1942 году. Из особенностей трансляций: воспоминания самих узников, очевидцев страшного времени. Также представлены планы лагеря и данные о количестве и происхождении пленных Шталага.

Открытие выставки было торжественным: поучаствовать пришли представители самого музея, а также Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Словении. Последние помогали в организации и наполнении выставки в Красногорске. Выступал на встрече гендиректор музея Александр Школьник, а также директор указанного центра Янез Уйчич. Среди приглашенных одним из первых выставку посетил и председатель Правления Российского исторического общества и исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев.

В конце церемонии открытия выставки желающим провели дополнительную экскурсию по постоянной экспозиции Красногорского филиала музея Победы.

Погрузиться в темное время истории можно до 24 апреля 2024 г в Красногорском музее Победы.