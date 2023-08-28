Культурные центры Электростали провели День открытых дверей

В преддверии нового культурного сезона 2023/24 года знаковые учреждения культуры городского округа Электросталь провели Дни открытых дверей.

Все желающие могли ознакомиться с работой творческих кружков и секций культурного центра «Октябрь», центра культуры «Досуг» и культурного центра имени Н. П. Васильева.

Для гостей устроили концерт, номера подготовили участники танцевальных и хоровых коллективов. Зрители увидели все разнообразие направлений искусства, от классического балета до эстрадного вокала.

Коллективы КЦ имени Васильева выступали в недавно реконструированном парке «Восточный», расположенном около культурного центра.

Коллективы ЦК «Досуг» еще на улице встречали гостей в костюмах и гриме персонажей популярных сказок. Прошла лотерея с призами, устроили мастер-классы. А в КЦ «Октябрь» о каждой студии и кружке подробно рассказывали сами руководители.

В этот день всех желающих — и взрослых, и детей — записали на понравившееся направление. А это театральные, цирковые и танцевальные студии, кружки декоративно-прикладного искусства, коллективы современного и народного танца.