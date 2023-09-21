Лаковую миниатюру из Подмосковья представили на всероссийском фестивале «Заповедный сувенир»

Лаковую миниатюру из Подмосковья представили на всероссийском фестивале народных художественных промыслов «Заповедный сувенир» в Сочи. Об этом рассказали в Минкультуры и туризма региона.

Фестиваль проводится уже в четвертый раз. Его цель — поддержать и популяризировать НХП. Мероприятие объединяет сотню мастеров из двадцати восьми регионов России.

В рамках фестиваля проходят обсуждения актуальных вопросов, проводится обмен опытом. В развлекательной программе — выставка-ярмарка и тематические мастер-классы.

Фабрика лаковой миниатюры расположена в Федоскино. Она является старейшей в стране.