Легенда мировой науки Юрий Оганесян приветствовал участников Всероссийского конкурса скрипачей в Дубне

Лучшие молодые музыканты со всей страны собрались в Дубне для демонстрации своих талантов на Всероссийском конкурсе скрипачей и виолончелистов, посвященному памяти Ирины Оганесян, выдающегося музыканта и педагога, а также заслуженного работника культуры Подмосковья.

Музыкальное мероприятие проводит Дубненская детская музыкальная школа еще с 2010 года. Всероссийский конкурс посвятили виртуозной скрипачке Ирине Оганесян по инициативе всемирного известного ученого, супруга педагога Юрия Оганесяна. Его именем назван синтезированный в Дубне химический элемент таблицы Менделеева.

Всероссийский конкурс совпал с днем рождением Юрия Оганесяна. Он лично пришел на мероприятие для приветствия участников, получив множество теплых слов и поздравлений. Легендарный физик также дал напутствие молодым талантам.

«Конечно, вы волнуетесь. Это правильно, это хорошо. Если у вас не будут призовые места, это ничего не значит. Это конкурс — ежегодный. Каждый год вы можете приезжать в этот зал, и вас будут слушать эти великие люди», — сказал академик РАН, научный руководитель ЛЯР ОИЯИ Юрий Оганесян.

Конкурс проходит под наблюдением высококлассного жюри, не имеющего аналогов в Московской области. В составе судей представители государственной консерватории имени Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, областного музыкального колледжа имени Прокофьева. Помимо оценок они дают консультации участникам, помогая им совершенствоваться. За все годы проведения конкурсов через эту сцену прошли более 500 талантливых скрипачей и виолончелистов.

«Достижение нашего времени, что эти юные дарования имеют возможность обыграть себя, привыкнуть к сцене. А это очень непросто. Сцена прибавляет настроения. Но и прибавляет волнения», — отметил председатель жюри Всероссийского конкурса скрипачей и виолончелистов им. Ирины Оганесян в номинации «Скрипка» Эдуард Грач.

Конкурс Всероссийского уровня в Дубне собирает только лучших музыкантов. Премии на мероприятии присуждаются в 14 номинациях. В 2024 году гран-при получил студент Государственной консерватории имени Чайковского, виолончелист Сергей Фатеев. Юные музыканты достигают успехов благодаря своему таланту, огромному труду, наставничеству педагогов и концертмейстеров.