Легенды футбола сыграют с жителями Луховиц на стадионе «Авиатор»

Уже на следующей неделе звезды российского футбола проведут игру с жителями городского округа Луховицы. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что данный матч станет вторым в рамках третьего летнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». По доброй традиции для зрителей на трибунах игру прокомментирует «голос» проекта «Выходи во двор» — спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Ожидается, что перед стартовым свистком, возвещающем о начале гала-матча, легендарные футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций.

Всего в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи вы двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами жителей Подмосковья. Матч-открытие нового летнего сезона уже состоялся в Серпухове на поле реконструированного стадиона «Спартак» и собрал свыше 2500 зрителей.

А всего за два сезона звездная сборная провела более 25 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья.