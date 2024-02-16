Легенды хоккея провели товарищеский матч с героями СВО из Подмосковья в Балашихе

Товарищеский матч между командами «Легенды хоккея» и «Команда героев», в составе которой выступали военнослужащие ОДОН им. Ф. Э. Дзержинского, вернувшиеся из зоны СВО, завершился боевой ничьей в Балашихе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Гала-матч традиционно прошел накануне Дня защитника Отечества на арене Ледового дворца имени Ю. Е. Ляпкина. Зрителей и участников в формате видеообращения приветствовал Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня проходит матч Героев и Легенд хоккея. Я хочу поприветствовать, поблагодарить наших легенд спорта, олимпийских чемпионов, которые уделяют много внимания развитию спорта и в нашей стране, и в Подмосковье. Хочу передать самые добрые пожелания всему личному составу, командирам, ветеранам нашей легендарной дивизии Дзержинского» — сказал в своем обращении губернатор Андрей Воробьев.

Игра между командами «Легенды хоккея» и «Команда героев», приуроченная ко Дню защитника Отечества, стала традиционным дополнением к серии игр регионального проекта «Выходи во двор». Она состоялся при поддержке руководства Росгвардии и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Напомним, в октябре 2022 года с военнослужащими отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского провели товарищескую встречу прославленные футболисты нашей страны. Матч также состоялся в Балашихе, по месту дислокации дивизии, и прошел в рамках летнего сезона проекта.

«Огромное спасибо Губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за этот настоящий мужской подарок личному составу к празднику. Легендам спасибо, что откликнулись на приглашение. Мы встречаемся уже второй раз на ледовой площадке и, надеюсь, наш встречи перерастут в традиционный турнир», — отметил командир дивизии им. Ф. Э. Дзержинского генерал-майор Николай Кузнецов.

Товарищеский матч завершился со счетом 9:9. За игрой на трибунах ледовой арены наблюдали более пяти с половиной тысяч зрителей. Добавим, что в прошлом году в канун Дня Защитника Отечества состоялась первая игра Легенд хоккея с командой дивизии имени Дзержинского в Балашихе. Тогда встреча также завершилась вничью.

Отмечается, что в числе болельщиков на трибунах были дети из ДНР, которые на данный момент проживают в Московской области. По приглашению администрации городского округа Балашиха они приехали на матч Легенд и Героев СВО.