Легенды хоккея сыграли вничью с жителями Дмитрова в финале третьего сезона «Выходи во двор»

Очередной зимний сезон проекта «Выходи во двор» завершился матчем команды Легенды хоккея и любительской сборной Дмитровского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«За три года существования проекта мы увидели уже более 30 невероятно увлекательных и напряженных матчей. После игр в городах все больше мальчишек и девчонок интересуются хоккеем, приходят в спортивные секции и просто выходят во двор, чтобы „погонять“ шайбу», — поделился впечатлениями глава ведомства Алексей Перов.

Примечательно, что на трибунах стадиона «Локомотив» за матчем наблюдали участники специальной военной операции.

«Спасибо за приглашение побывать на Дмитровской земле и поучаствовать в таком замечательном матче. Хоккейный клуб „Легенды хоккея“ желает участникам СВО скорейшего выздоровления, чтобы ребята быстрее восстановились после травм и пришли в обычное русло повседневной жизни. Болельщикам здоровья и спасибо, что вы пришли сегодня на хоккей», — приветствовал участников мероприятия Василий Первухин.

Напоминаем, что одним из нововведений третьего сезона проекта стали мастер-классы для всех желающих от именитых хоккеистов. Матч в Дмитровском городском округе не стал исключением. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился бесценным опытом с юными дмитровскими любителями хоккея. Отметим также, что после завершения мастер-класса были проведены конкурсы с розыгрышем призов с автографами именитых игроков.

В основное время финальный матч сезона завершился со счетом 4:4. Для того, чтобы определить победителя потребовалась серия буллитов. Однако и здесь команды показали равный результат, забросив по одной шайбе в ворота соперника. Итоговый счет финального матча сезона — 5:5.