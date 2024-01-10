Легенды хоккея в подмосковном Дедовске проведут матч с местной сборной любителей

Первая подмосковная встреча в новом году команды легендарных хоккеистов назначена на субботу в Дедовске (городской округ Истра).

Матч пройдет в рамках третьего зимнего сезона губернаторского проекта «Выходи во двор», сообщается в релизе Минспорта Московской области. В спорткомплекс «Гучково» пожалуют Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Алексей Терещенко, Дмитрий Калинин и другие хоккейные звезды. Отметим, что на этот раз в их составе планирует сыграть уроженец Дедовска, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, призер чемпионата Европы-2008 по футболу Роман Широков. В роли тренера у гостей выступит прославленный Александр Якушев.

Эта встреча, напомним, второй в рамках третьего сезона проекта . Матч-открытие состоялся в Подольске 17 декабря 2023 года, когда команда местных любителей по буллитам одержала победу над сборной легенд. Всего планируется провести 10 матчей.