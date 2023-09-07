Лесопарк «Павловская Слобода» откроется в Истре на этой неделе, сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья. Площадь объекта составляет более шестидесяти гектаров.

«В честь столь важного для региона события была подготовлена праздничная программа», - сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, для посетителей проведут мастер-классы и игры. Также в лесопарке выступят артисты, в том числе финалистка детского вокального конкурса «Евровидение 2022» Мила Тананян. Любителей спорта ждут занятия по фехтованию и шахматам.

Отмечается, что в день открытия лесопарка начнет работать пункт проката велосипедов.