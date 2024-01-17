Лесопарк в подмосковной Истре популярен среди любителей лыжных прогулок

По сообщению пресс-службы Министерства благоустройства Московской области, за прошедшую неделю в лесопарке отдохнули более 2,5 тысяч человек. Важный момент — здесь есть освещенная 2,5-километровая лыжная трасса с прокатом инвентаря. Во время прогулки можно согреться в новом уютном кафе «Шишки-Мишки».

В 2023 году лесопарк стал лауреатом 14-й национальной премии по ландшафтной архитектуре.