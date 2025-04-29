Луховицкие боксеры триумфально выступили на областных соревнованиях в Рязани
Фото: [Пресс-служба Администрации муниципального округа Луховицы]
В Рязани прошли областные соревнования по боксу, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие более ста спортсменов. Помимо жителей Рязани за призовые места боролись представители Московской и Рязанской областей, Республики Беларусь, а также Самарской и Тамбовской областей.
Среди соискателей призовых мест были и подопечные спортивного центра «Луховицы» под руководством тренера Имрана Наврузова. Луховицкие боксеры продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав в общей сложности 14 медалей: 6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых.
«Наши спортсмены столкнулись с весьма достойными соперниками и смогли достойно проявить себя. Эти соревнования стали отличной возможностью отработать технику и получить ценный опыт», — поделился Имран Наврузов.
Победителями турнира стали Кирилл Малюков, Яромир Симоненко, Новруз Нагдалиев, Рашад Садыгов, Максим Кочмин и Александр Миронов.
Серебряными призерами стали Егор Симоненко, Данила Бохин и Ярослав Щуров.
Бронзовые медали завоевали Никита Лапкин, Максим Чернышов, Богдан Кириенко, Кан Алмадатов и Егор Бохин.
«Мы поздравляем наших талантливых воспитанников и их наставника Имрана Наврузова с блестящим выступлением на соревнованиях. Желаем им дальнейших ярких побед и значительных достижений», — отметил директор спортивного центра «Луховицы» Дмитрий Кирюхин.