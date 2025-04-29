Луховицкие боксеры триумфально выступили на областных соревнованиях в Рязани

В Рязани прошли областные соревнования по боксу, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие более ста спортсменов. Помимо жителей Рязани за призовые места боролись представители Московской и Рязанской областей, Республики Беларусь, а также Самарской и Тамбовской областей.

Среди соискателей призовых мест были и подопечные спортивного центра «Луховицы» под руководством тренера Имрана Наврузова. Луховицкие боксеры продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав в общей сложности 14 медалей: 6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых.

«Наши спортсмены столкнулись с весьма достойными соперниками и смогли достойно проявить себя. Эти соревнования стали отличной возможностью отработать технику и получить ценный опыт», — поделился Имран Наврузов.

Победителями турнира стали Кирилл Малюков, Яромир Симоненко, Новруз Нагдалиев, Рашад Садыгов, Максим Кочмин и Александр Миронов.

Серебряными призерами стали Егор Симоненко, Данила Бохин и Ярослав Щуров.

Бронзовые медали завоевали Никита Лапкин, Максим Чернышов, Богдан Кириенко, Кан Алмадатов и Егор Бохин.