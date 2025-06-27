Луховицкий огурец: семейный фестиваль возвращается 5 июля

5 июля, в субботу, жителей и гостей округа ждет яркое событие — традиционный семейный фестиваль «Луховицкий огурец». Мероприятие, организованное администрацией муниципального округа Луховицы и Домом культуры «Старт», начнется в полдень и продлится до вечера, обещая массу приятных сюрпризов для всех посетителей. 0+

С 12:00 на площади у Дома культуры «Старт» откроются зоны фуд-корта и сельскохозяйственной ярмарки, где можно будет приобрести местные продукты и товары. Любителям развлечений будут доступны различные аттракционы.

Официальное начало фестиваля запланировано на 14:00. С 15:00 на сцену выйдут народный коллектив «Театр песни «Остров» из Воскресенска, луховицкие группы «Славяне» и «COVER» для выступления в рамках концертной программы. Одновременно с концертом, с 15:00, стартует насыщенная семейная спортивно-развлекательная программа, включающая мастер-классы, детские игры и разнообразные развлечения для всей семьи.

В этом году к празднику присоединится Международный альянс кулинаров, что обещает стать особенным событием. С 15:00 они приступят к приготовлению уникального блюда — «Луховицкого рассольника».

«В этом году фестиваль станет невероятно вкусным, ведь впервые Международный альянс кулинаров приготовит «Луховицкий рассольник» в казане на 170 литров по особому рецепту. Также представители альянса устроят шеф-стендап «Шефы бьются с огурцами», мастер-класс и лекцию о пользе ферментированных огурцов, шефскую беседу «Без фартуков». Угощение зрителей «Луховицким рассольником» начнется в 18:00», — рассказал директор Дома культуры «Старт» Алексей Деревянко.

Кроме того, гостей фестиваля ждут дегустации огурцов, увлекательные конкурсы, красочные фотозоны, захватывающие игры и ценные подарки от партнеров мероприятия.