Марафон «150 приседаний» прошел в городском округе Красногорск
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В нем приняли участие представители «Активного долголетия» и партийцы.
Мероприятие проходило на территории парка «Ивановские пруды». Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов отметил, что марафон был проведен в рамках Всероссийского Дня здоровья.
«Мероприятие прошло с соблюдением определенных методик и правильного выполнения упражнений под чутким руководством инструктора», - добавил спикер.
Известно, что к участию в данной акции долголеты начинают готовиться еще с осени. Для этого их тренировки становятся более усиленными. Приседания активисты выполнили по специальной методике.
Спортивные мероприятия очень объединяют и заряжают хорошим настроением, особенно, когда отличные результаты показывают не именитые спортсмены, а обычные граждане, соседи.