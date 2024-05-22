Марафон «150 приседаний» прошел в городском округе Красногорск

В нем приняли участие представители «Активного долголетия» и партийцы.

Мероприятие проходило на территории парка «Ивановские пруды». Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов отметил, что марафон был проведен в рамках Всероссийского Дня здоровья.

«Мероприятие прошло с соблюдением определенных методик и правильного выполнения упражнений под чутким руководством инструктора», - добавил спикер.

Известно, что к участию в данной акции долголеты начинают готовиться еще с осени. Для этого их тренировки становятся более усиленными. Приседания активисты выполнили по специальной методике.

Спортивные мероприятия очень объединяют и заряжают хорошим настроением, особенно, когда отличные результаты показывают не именитые спортсмены, а обычные граждане, соседи.