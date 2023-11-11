Мария Малахова из Дубны дважды стала бронзовым призером Первенства ЦФО по шахматам

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил воспитанницу спортивной школы «Дубна» Марию Малахову с успехами в рамках Первенства Центрального федерального округа по шахматам. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Напоминаем, что первенство среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет по классике, рапиду, блицу и решению шахматных композиций проходило в Калуге. В соревнованиях приняли участие 225 участников из 18 регионов страны.

Отмечается, что Мария Малахова под руководством своего тренера Виктора Березина стала дважды бронзовым призером Первенства ЦФО по шахматам по блицу и классике среди девушек до 15 лет.