Машков рассказал, что ни один из актеров Театра Табакова не покинул Россию

Руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что ни один из актеров учреждения не уезжал за границу после начала специальной военной операции на Украине.

Об этом заслуженный артист России сообщил РИА Новости, отвечая на вопрос, готов ли театр вернуть обратно уехавших из России актеров.

«Из нашего театра никто не уезжал за границу», – сказал Машков.

На вопрос о том, готов ли Театр Табакова принять актеров из других учреждений культуры, которые уехали из РФ после начала СВО, Машков ответил, что не задумывался над этим. Он подчеркнул, что в театре нужно «родиться и жить».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что все, кто покинул Россию после начала спецоперации, рано или поздно вернуться на Родину. По его мнению, этому будет способствовать стабилизация в экономике страны.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент Владимир Путин к одним из главных целей отнес защиту мирного населения ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию и денацификацию соседнего государства.