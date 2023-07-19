Медик из подмосковной Истры выиграл приз столичного пробега

Врач-педиатр Истринской клинической больницы Михаил Абруков давно успешно выступает на легкоатлетических соревнованиях. Очередную награду он получил за третье место в пробеге «Покровские пруды».

Дистанцию 10 км Михаил преодолел за 44 минуты 18 секунд. По словам доктора, спортом он начал заниматься в 18-летнем возрасте. Ежедневные пробежки помогают ему быть в тонусе, отличном настроении.

В больнице радуются успехам коллеги, стараются брать с него пример. Есть задумка создать свою футбольную команду, в составе которой, несомненно, важная роль будет отводиться быстроногому Михаилу Абрукову.

Ранее сообщалось, что в музее подмосковного Королева появился новый глобус Луны.