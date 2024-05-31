Международная парусная регата стартовала в Подмосковье

Международная парусная регата Tenzor International Cup стартовала в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие проходит на Пироговском водохранилище. В нем принимают участие яхтсмены со всей страны, а также из Германии, Сербии, Белоруссии, Армении и Киргизии — в общей сложности 125 человек и 30 команд.

Турнир будет длиться три дня. В заключительный день определят победителей и призеров, разыграют специальные номинации в женском зачете, детском дивизионе и других разделах.