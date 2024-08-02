Международный фестиваль современной этнической культуры пройдет в Павшинской Пойме

Международный фестиваль «RUS_СВЕТ в Подмосковье» пройдет в Павшинской Пойме на следующей неделе, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Цель мероприятия — возрождение и продолжение этнических традиций народов России, стран БРИКС и СНГ.

«И вот Подмосковье снова становится крупной международной площадкой, где молодые и талантливые ребята в атмосфере свободного творчества расскажут об этнических традициях народов России, стран БРИКС и СНГ. Приглашаю всех на фестиваль!» - сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В мероприятии примут участие музыканты и художники из 23 регионов России, а также из зарубежных стран, в том числе из Замбии, Индии, Китая, Ливана, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана.

В рамках фестиваля пройдут кинопоказы, спектакли детских и уличных театров, мастер-классы и игры, шахматные турниры. Также организуют креативную ярмарку, где можно будет попробовать медовые пряники, примерить авторские украшения, научиться плести ковры, приобрести дизайнерскую одежду.

Точкой притяжения фестиваля станет создание арт-объекта — Солнца как символа жизни и процветания. В его создании примут участие двадцать художников из пяти стран.

В завершение мероприятия пройдет гала-концерт с участием финалистов конкурса этнической песни «RUS_ФОЛК» и известных артистов.

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