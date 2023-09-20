Международный молодежный кинофестиваль «МЫ» открыл прием заявок на участие

Дирекция Международного молодежного кинофестиваля «МЫ» объявила о начале приема заявок на участие в конкурсной программе от авторов российских и зарубежных короткометражных фильмов.

Заявки принимаются до 24 ноября включительно. Принимаются ленты, созданные после 1 января прошлого года, в двух возрастных категориях — 12-17 и 18-35 лет.

Основными целями кинофестиваля являются популяризация среди подростков и молодежи основных традиционных духовно-нравственных ценностей, продвижение короткометражных фильмов молодых региональных кинематографистов к широкой зрительской аудитории, развитие культурного обмена.

По итогам фестиваля определят лучшие игровой и документальный короткометражные фильмы, лучшую актерскую и операторскую работа. Также вручат награду в номинации «Герой нашего времени».

Внеконкурсная программа «Мы вместе!» примет российские и зарубежные документальные фильмы о людях с ограниченными возможностями здоровья, и/или созданные при непосредственном их участии.

Торжественная церемония закрытия кинофестиваля и награждение победителей пройдут 24 декабря в прямом эфире из Белого зала Центрального Дома кинематографистов России. В рамках Эха кинофестиваля с 25 декабря 2023 года по 25 апреля 2024 года в регионах России, а также на зарубежных площадках пройдут некоммерческие показы фильмов-участников.