Михалков назвал блокировку YouTube своего канала «БесогонTV» конвульсиями Запада

Советский и российский актер и кинорежиссер Никита Михалков высказался о блокировке своего канала на YouTube «БесогонTV».

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал канал «БесогонTV», ведущим которого является кинорежиссер и российский общественный деятель Никита Михалков.

Со слов Михалкова, все произошедшее еще раз доказывает, что Россия находится на верном пути. А он, лично, и дальше будет продолжать говорить правду.

«Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. И мы готовы. Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся – все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать говорить свою правду», — подчеркнул режиссер в беседе с телеканалом Царьград.

Михалков добавил, что проект «БесогонTV» уже давно не ограничивается только площадкой YouTube. Выпуски программы зритель может увидеть и на других хостингах, включая российские.