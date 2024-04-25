Мурал, посвященный героям Специальной военной операции, появится в подмосковной Кашире

Отмечается, что с предложением создать арт-объект к художнику обратилась администрации городского округа Кашира. Сначала Иван создал три эскиза, а после согласования выбор пал на эскиз с изображением мальчика, за спиной которого стоит боец СВО. Картина разделена георгиевской лентой, а в нижней части изображена военная техника.

«Идея появилась благодаря администрации, которая попросила нарисовать рисунок в память о погибших на СВО. Я и решил ее поддержать, так как у меня очень много друзей сейчас находится там. Хочется поддержать их. Кого сейчас уже нет с нами, поддержать памятью», — рассказал Иван Карамнов.

Новый мурал появится на стене дома 1к3 на улице Садовая, по соседству с портретом Владимира Путина. Многие обратили внимание на интересный подход к исполнению рисунка. Вместо привычной сетки в качестве разметки художник нанес разнообразные символы. Выполнять такую работу художнику помогает автовышка. Иван трудится на высоте по 8 часов в день и планирует завершить работу к 1 мая.