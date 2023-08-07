Музыканты из Дубны посвятили песни городу

Временно исполняющий полномочия главы подмосковного городского округа Дубна Максим Тихомиров рассказал, что музыканты наукограда выпустили альбом произведений о городе. Этим представитель муниципальной администрации поделился в социальных сетях.

По словам Тихомирова, юные музыкальные таланты создали сборник песен и треков ко Дню города. Ребята уже презентовали подарок 29 июля на Менделеевской набережной. Также на этом же мероприятии выступили еще восемь музыкальных коллективов.

Врип главы Дубны подчеркнул, что такое выражение любви к родному городу трогательно и приятно. Особенно, когда так делает молодежь.

Ранее стало известно, что в Дубне начнут проектировать спецтехнику нового поколения на территории муниципальной особой экономической зоны. Об этом сообщило Министерство инвестиций Московской области.