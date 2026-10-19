Народная программа: за последние 5 лет доля занимающихся спортом в Подмосковье выросла на треть

За последние пять лет доля занимающихся спортом в Подмосковье выросла на треть. Сейчас их число составляет порядка 5 млн, или около 60% жителей. Московская область является лидером страны по этому показателю.

За пять лет в регионе открылись сотни новых и обновленных спортобъектов, а доля занимающихся выросла на треть. Партия ставит цель: к 2031 году двое из трех жителей Подмосковья должны заниматься физкультурой и спортом. По словам председателя профильного комитета Мособлдумы Олега Жолобова, достичь этого планируется за счет строительства новых спортивных объектов и модернизации существующих.

«За пять лет по Народной программе „Единой России“ в Подмосковье модернизировали более 500 стадионов — от крупных арен до школьных площадок. Лесопарковые зоны массово переформатировали под активный отдых — там появились освещенные вело- и лыжные трассы, воркаут-площадки с тренажерами, зоны для командных игр. Возможности для занятий есть в шаговой доступности — отсюда и результат», — пояснил депутат.

В новую Народную программу от жителей поступили предложения по строительству 240 новых спортивных объектов и более 2800 дворовых площадок — на основе этих предложений будет сформирован новый пятилетний план развития, добавил Жолобов.

В 2026 году в регионе построят и реконструируют 54 спортивных объекта. В их числе — стадион «Сатурн» в Раменском округе. Работы по реконструкции стартовали в июне текущего года. Здесь уже смонтирован современный светодиодный экран, запущены дренажный трубопровод и ливневая канализация, завершен первый этап отсыпки щебеночного основания.

Следующий этап — укладка искусственного всепогодного покрытия, модернизация систем подогрева и полива, а также частичная замена освещения. Финальный этап модернизации освещения запланирован на 2027 год. После завершения работ стадион станет высокотехнологичной площадкой для соревнований и тренировок юных спортсменов, а также комфортной домашней ареной для местной футбольной команды.

В Лобне идет реконструкция стадиона школы № 3 имени Героя Советского Союза Василия Борисова. На спортивном объекте уже обустроили воркаут-зону, установили турники, брусья и баскетбольное кольцо, а также уложили газон. Строителям осталось нанести финишный слой асфальта на беговые дорожки и смонтировать ограждение.

Помимо реконструкции школьного стадиона, в Лобне возводят теннисный центр, а на 2027–2029 годы запланирован ремонт старейшей спортшколы.

Развитие массового и детско-юношеского спорта, формирование культуры здоровой жизни и активного долголетия — эти положения включены в народную программу «Единой России». За 5 лет в спортивные школы региона поставлено порядка 14 тысяч единиц оборудования и более 22 тысяч комплектов спортивной формы. В 27 муниципалитетах региона открыты центры тестирования ГТО. Число детей, занимающихся в спортивных секциях, выросло с 170 тысяч в 2021 году до более 235 тысяч в 2025 году.